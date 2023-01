Départ record pour un club de Ligue 1

Il est l'une des sensations de la saison en France.

Auteur d'une surprenante saison, Lorient est 7e de Ligue 1, à 5 points des places européennes. Si les Merlus se sont montrés aussi performants jusqu'ici, c'est grâce à des joueurs comme Terem Moffi (ex-Courtrai) - cité vers de nombreux clubs cet hiver - ou Dango Ouattara. L'ailier droit brukinabé en est déjà à 6 buts et 6 assists cette saison.

Assez pour que Bournemouth sorte le chéquier et l'arrache pour la coquette somme de 27 millions d'euros (dont 5 millions de bonus). Il devient ainsi le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Lorient - le précédent record était détenu par Didier Ndong, transféré à 20 millions à Sunderland - et la deuxième arrivée la plus onéreuse de l'histoire des Cherries, juste derrière les 30,5 millions mis sur Jefferson Lerma.

Ouattara (20 ans) a signé un contrat jusqu'en 2028 avec l'actuel 17e de Premier League.