Hein Vanhaezebrouck recadre son meilleur buteur : "Il ne doit pas essayer de devenir un autre joueur"

Le fantasque coach de La Gantoise n'était pas satisfait de la prestation de son attaquant face à Charleroi (0-0).

Meilleur buteur de La Gantoise cette saison en championnat avec 11 buts, Hugo Cuypers s'était réveillé après une disette de plus de deux mois, en claquant un doublé contre Courtrai (2-1). Mais ce jeudi, lors de la réception de Charleroi, l'attaquant n'a pas trouvé le chemin des filets dans un bien triste match s'étant terminé sur le score de 0-0.

Après sa prestation, Cuypers s'est attiré les foudres de son coach, Hein Vanhaezebrouck. "Sa prestation a été un peu en deça. Nous ne sommes pas habitués à cela de sa part. Ces derniers temps, il a été beaucoup moins à son avantage qu'au début de cette saison, où il apportait beaucoup d'énergie tant sur le plan offensif que défensif. Ok, il reste important avec ses buts, comme contre Courtrai. Mais nous allons quand même lui parler. Il est lui-même occupé par beaucoup de choses et oublie parfois celles qui sont importantes. Quelles choses ? Mettre la pression, ou dans les décisions qu'il prend. Là où il bougeait beaucoup avant, on le voit maintenant plus souvent immobile. Alors que bouger beaucoup est son point fort", a lancé Vanhaezebrouck dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Hugo ne doit pas changer, ne doit pas vouloir devenir un autre footballeur", a ensuite précisé le coach gantois "Il analyse beaucoup, veut changer beaucoup de choses. Mais si vous voulez trop changer, vous pouvez soudainement passer d'un bon footballeur à quelqu'un de moins bon."

"Nous sommes satisfaits de Cuypers. Sans lui, nous serions beaucoup plus bas (au classement) (...) Nous croyons en lui. Mais il doit continuer à montrer ses bonnes qualités, car elles sont importantes pour l'équipe."