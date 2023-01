Anderlecht inquiète : "Le mal semble profond et la situation actuelle n'est pas saine"

Ce dimanche après-midi (16h), le RFC Seraing recevra le Sporting d'Anderlecht lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Match sous haute tension au Pairay ce dimanche après-midi entre Seraing et Anderlecht. La lanterne rouge va affronter des Mauves qui sont à cinq petits points de la relégation. La victoire est obligatoire du côté bruxellois car une 12e défaite plongerait le club dans une crise importante.

Le RSCA peut-il se retrouver à jouer le maintien ? Peut-il descendre ? "Le mal semble profond et la situation actuelle n'est pas saine. On retire Van Crombrugge parce que son salaire est trop important, Fabio Silva ne veut plus jouer sous les ordres du nouvel entraîneur, le président Wouter Vandenhaute fait un pas de côté et le CEO Peter Verbeke est remercié. Cet organigramme ne cesse de changer chaque année. Je ne pense pas qu'Anderlecht va descendre, mais bon dans le football tout peut se produire et rien n'est impossible. Surtout cette saison avec les trois descendants", nous confie Alex Czerniatynski.

"Tout ce qui se passe au sein du Sporting peut arriver dans un autre club, mais pas à Anderlecht qui doit toujours être en course pour le titre. Ils ont perdu un match à six points contre Zulte Waregem à domicile cette semaine. Ils jouent avec la peur au ventre et j'espère pour eux qu'ils vont se ressaisir. Leurs supporters n'étaient pas là au Lotto Park, mais seront présents en masse au Pairay. S'ils ne gagnent pas, les fans pourraient exprimer à nouveau leur mécontentement... Je ne tolère évidemment pas les débordements, mais je comprends leur détresse. Ils ont été tellement gâtés ces dernières années et ne reconnaissent plus leur équipe. Un manque de qualités ? Pour être champion oui, mais pas pour être dans le top 8", a souligné l'ancien attaquant des Mauves.

Thomas Henry est dans le viseur du club bruxellois. "Il constituerait un très bon renfort. Un attaquant complet qui pèse sur la défense, qui sait garder le ballon et qui marque. Il est tout simplement complet", a conclu Czerniatynski.