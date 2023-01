Saint-Trond se plaint de l'arbitrage dans une lettre ouverte à la Pro League et à l'Union Belge

Saint-Trond - La Gantoise. Alors que le marquoir affiche toujours 0-0 après 12 minutes de jeu, Aboubakary Koita tente de ressortir de la défense à l'aide de dribbles, lorsqu'il écrase malencontreusement le pied d'Hong. Alors qu'il adresse premièrement un carton jaune, Nathan Verboomen consulte le VAR, revient sur sa décision et exclut le Trudonnaire.

En infériorité numérique, les joueurs de Bernd Hollerbach sont finalement défaits 0-3 par des Gantois qui en profitent pour arracher la 4e place au Club de Bruges. Un scénario qui ne passe absolument pas dans le Limbourg. Ce lundi, le STVV a annoncé avoir envoyé une lettre ouverte à la Pro League et à l'Union Belge pour dénoncer les décisions arbitrales contestables dont le club a été la victime lors des récentes semaines.

Aboubakary Koita, dont la sanction a été jugée "suffisante" par le Parquet de l'Union Belge, ne sera pas suspendu.

Zulte-Waregem, Club Brugge, AA Gent, ... Genoeg is genoeg.



De supporters en spelers van STVV verdienen respect. Daarom stuurden we vandaag een open brief naar de Pro League en de KBVB, waarin we de recente discutabele beslissingen van de scheidsrechters aan de kaak stellen.