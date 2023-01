Fabio Silva pourrait très vite faire ses débuts au PSV Eindhoven

Fabio Silva a été aperçu dans le stade du PSV Eindhoven le week-end dernier, et devrait très vite y faire ses débuts.

Si le départ de Fabio Silva n'a pas encore été officialisé, il ne fait plus aucun doute et son arrivée a été évoquée pour la première fois par Ruud Van Nistelrooy, l'entraîneur du PSV Eindhoven. "Anderlecht, Wolverhampton et le PSV sont en train de négocier le transfert", a-t-il déclaré en conférence de presse à la veille du match contre le FC Emmen.

Le timing sera trop court pour que Silva joue aujourd'hui mais dès ce samedi, il pourrait bien faire partie de la sélection. "Je crois qu'il pourrait être là dès samedi", confirme Van Nistelrooy dans des propos rapportés par Voetbal International. L'annonce de son départ est donc pour cette semaine.