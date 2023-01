Le PSV de Bakayoko et Vertessen tombe à Emmen

Mauvaise surprise pour le PSV et ses deux jeunes Belges en Ere Divisie.

La 18e journée du championnat des Pays-Bas commence par une grosse surprise. Le PSV, candidat au titre, est tombé sur la pelouse du FC Emmen, candidat à la relégation mardi soir. Une rencontre à laquelle ont participé trois Belges: Johan Bakayoko, qui a disputé la première période et Yorbe Vertessen, monté en fin de match, avec le PSV et Mohamed Bouchouari qui a joué l'intégralité de la rencontre avec le DC Emmen.

Le PSV a pris l'eau en première période, avec un but concédé et une exclusion. C'est Lucas Bernadou qui a inscrit le but d'ouverture à la 24e minute de jeu et c'est Mauro Junior qui a été exclu 20 minutes plus tard. A dix contre onze, le PSV n'a ensuite jamais été en mesure de revenir au score.

Victoire précieuse pour le FC Emmen (1-0) qui sort provisoirement de la zone rouge et défaite douloureuse pour le PSV qui reste coincé à la troisième place et qui pourrait voir l'Ajax et l'AZ creuser l'écart en tête de classement.