D1A : Boris Lambert est dans le viseur de deux clubs du top 6

Présent au Kehrweg depuis maintenant six ans et symbole de la formation chez les Pandas, le Belge attise les convoitises et pourrait prochainement quitter la formation germanophone.

Selon nos informations, deux clubs du top 6 actuel en Jupiler Pro League sont fortement intéressés par les services de Boris Lambert. Titulaire indiscutable à Eupen depuis la saison dernière, le défenseur central est devenu l'une des valeurs sûres chez les Pandas. Indéboulonnable en défense, Lambert est polyvalent et peut également évoluer en tant milieu défensif et back droit. © photonews Le joueur âgé de 22 ans n'a manqué aucune rencontre lors de cet exercice et a inscrit trois buts. Sous contrat jusqu'en 2027, sa valeur est estimée à 800.000 euros sur Transfermarkt. Le natif de Han-sur-Lesse pourrait ainsi poursuivre sa progression au sein d'une formation plus huppée et ambitieuse après six années passées à Eupen.