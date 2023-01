L'Athletic Bilbao dans le dernier carré de la Coupe du Roi

Habitué des demi-finales en Coupe d'Espagne, l'Athletic Bilbao sera au rendez-vous cette année encore.

L'Athletic Bilbao est le troisième qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Deuxième club le plus titré avec 23 sacres en Coupe d'Espagne (seul le Barça fait mieux avec 31 couronnes), le club basque a sorti le finaliste de la saison dernière, Valence, jeudi soir, en quart de finale.

Bilbao avait ouvert le score grâce à Iker Muniain à la 35e, Valence a égalisé dans la foulée sur un autobut de de Marcos, mais Nico Williams a redonné l'avantage aux visiteurs juste avant la pause. C'est ensuite Mikel Vesga qui a enterré tout suspense sur penalty en début de seconde période.

Bilbao s'impose à Valence (1-3) et rejoint le Barça et Osasuna en demi-finales. Le dernier carré sera complété par le vainqueur du derby madrilène entre l'Atletico et le Real.