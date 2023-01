Le faux-pas de trop pour Alfred Schreuder?

L'Ajax a encore perdu des plumes en EreDivisie et la pression s'intensifie sur les épaules d'Alfred Schreuder.

Les supporters avaient promis de mettre la pression sur leur direction et sur leur coach à l'occasion de la réception de Vollendam, ils ont tenu parole avec de nombreuses banderoles à l'encontre de l'ancien T1 du Club de Bruges.

Et sur le terrain, les Ajacides n'ont pas été à la fête non plus! Malgré une multitde d'occasions pour les Amstellodamois, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score sur leur première occasion, via Damon Mirani à l'heure de jeu. L'Ajax a tout de même arraché le partage grâce à Mohammed Kudus à dix minutes du terme, mais ça ne suffira pas à calmer les supporters qui ont copieusement sifflé leur équipe au coup de sifflet final.

Et pour cause: c'est déjà le sixième match consécutif sans victoire en championnat pour l'Ajax, qui glisse à la cinquième place d'EreDivisie et qui accuse désormais sept points de retard sur le leader Feyenoord.