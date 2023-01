Timmy Simons évoque la possibilité de devenir directeur technique de l'Union Belge

Timmy Simons va-t-il devenir le nouveau directeur technique de l'Union Belge ? Libre depuis la fin de saison dernière, l'ancien Diable a évoqué cette éventualité.

La fédération se cherche un nouveau directeur technique en même temps qu'un nouveau sélectionneur, et ne fera plus l'erreur de confier les deux rôles à la même personne. Roberto Martinez sera donc remplacé par deux personnes, et tout comme le poste de sélectionneur, celui de directeur technique devrait se jouer entre trois ou quatre personnes. La piste n°1 se nommerait Frank Vercauteren ; Michel Preud'homme paraît s'éloigner. L'une des options de repli de l'Union Belge serait Timmy Simons.

Jeune entraîneur, Simons a dirigé Zulte Waregem la saison passée après le départ prématuré de Francky Dury. L'expérience ne s'est pas très bien passée, car Zulte s'est séparé de l'ancien Diable Rouge en fin de saison. Depuis, Timmy Simons est libre, et n'a pas paru proche de reprendre un club. Pourrait-il se diriger vers un rôle en coulisses ? "J'ai connu de nombreux coachs dans ma carrière, j'ai appris comment certaines personnes préfèrent être approchées. Il n'y a pas à réinventer l'eau chaude : des relations et des connexions, c'est le plus important dans le monde du football", explique l'intéressé à Eleven Sports.

Simons s'estime donc capable de jouer ce rôle. "J'ai également eu affaire à des personnes en-dehors du monde du foot, j'ai un large éventail d'intérêts", explique-t-il. L'ancien de Bruges et de Nuremberg a en effet passé ses diplômes d'agent immobilier et a de l'expérience dans les affaires. "Ca joue à mon avantage. Je ne dirai pas que je suis candidat mais je ne dirais pas non".