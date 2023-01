🎥 Premier League: Kaoru Mitoma parmi les nominés pour le but du mois

Une première récompense individuelle pour Kaoru Mitoma en Premier League? Auteur d'un splendide but contre Leicester le week-end dernier, le milieu offensif japonais fait partie des huit nominés pour le trophée du but du mois de janvier.

Mais il y a de la concurrence pour l'ancien joueur de l'Union. Dont deux de ses coéquipiers, Danny Welbecq et Jesse March, tous les deux buteurs contre Liverpool. Mais aussi des serial buteurs du championnat anglais comme Harry Kane, Marcus Rashford et Bukayo Saka. Daniel Podence et Michael Olise complètent cette sélection.

So many great goals to choose from 😍



Get voting for January 2023 @budfootball Goal of the Month 👇#PLAwards | https://t.co/hoJChk6BJo pic.twitter.com/CaioGKH7OL