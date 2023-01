Nouveau choc pour Anderlecht : "Cette fois, offrir un bon résultat aux supporters"

Le mois de janvier de Brian Riemer n'aura pas été de tout repos, avec l'Union, Bruges et l'Antwerp au programme. Depuis son arrivée, le coach du RSC Anderlecht aura déjà affronté l'intégralité du top 4 !

Quels débuts de folie pour Brian Riemer ! Alors qu'il n'a dirigé son premier match officiel à la tête d'Anderlecht que le 21 décembre dernier, en Coupe face à Genk, le Danois termine son mois de janvier contre l'Antwerp et a donc déjà croisé la route...de tout le top 4. "J'ai l'impression que chaque semaine, on me demande si l'adversaire en face de moi joue le meilleur foot de Belgique (rires). D'abord Genk, puis l'Union, Bruges, maintenant l'Antwerp. C'est le seul membre du top 4 qu'il me manquait. Des débuts difficiles", reconnaît Riemer en conférence de presse.

"J'ai le plus grand respect pour ce que réalise l'Antwerp cette saison. Ils sont dans une bonne passe, mais je pense que nous ne sommes pas mal non plus", affirme-t-il également. "J'ai très hâte de ce match et de pouvoir retrouver nos fans. Nous n'avions pas obtenu le résultat obtenu face à l'Union, et ils n'étaient pas là contre Zulte. Cette fois, j'espère que la troisième fois sera la bonne et que nous accrocherons un bon résultat".