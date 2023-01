Deila confiant avant Standard-Eupen : "Nous avons de bonnes chances de l'emporter si nous affichons le même niveau que face à Malines et Seraing"

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 23ème journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège reçoit Eupen.

Depuis le début de l’année, le Standard de Liège n’a remporté qu’un seul de ses quatre matchs. Ce vendredi, les Rouches veulent renouer avec la victoire contre Eupen qui lutte contre la relégation. Néanmoins, Ronny Deila se méfie des Pandas. "Eupen est une équipe différente de celle que nous avions affrontée la dernière fois car ils ont changé d’entraîneur. Edward Still dispose de de bons joueurs de football. Ils travaillent dur, ils possèdent une bonne structure et ils ont des joueurs rapides sur les flancs. Nous devons être solides en défense et ne pas vendanger nos occasions. Ce ne sera pas facile, mais je suis confiant et nous avons de bonnes chances de l'emporter si nous affichons le même niveau que face à Malines et Seraing", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse.

Après la réception d’Eupen, le matricule 16 se déplacera au Cercle de Bruges avant de jouer contre Courtrai. Si les Rouches veulent conforter leur place dans le top 8 et encore rêver du top 4, ils doivent effectuer un 9 sur 9 ces trois équipes largement à leur portée. "Ce sont des rencontres importantes qui peuvent nous permettre de nous installer à une bonne position. Mais il n’y a pas d’équipe facile à jouer : Anderlecht a gagné à Seraing dans les dernières minutes et Charleroi a partagé l'enjeu contre le Club de Bruges."