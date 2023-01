Karel Geraerts reconnait déjà la patte de Felice Mazzù à Charleroi : "Il fait grandir ses joueurs"

Le coach de l'Union retrouvera son ancien mentor, Felice Mazzù, ce samedi lors du déplacement au Sporting de Charleroi.

Ce samedi au stade du Pays de Charleroi, Karel Geraerts rencontrera Felice Mazzù. Son ancien comparse sur le banc de l'Union Saint-Gilloise a réussi à redonner quelques couleurs aux Zèbres depuis son arrivée : un 6 sur 6 face à Eupen et le Cercle, puis deux bons matchs nuls glanés contre La Gantoise et le Club de Bruges.

"Felice Mazzù s'est directement imposé à Charleroi, avec ses joueurs et dans le vestiaire", a commenté Geraerts en conférence de presse. "Cela se voit sur le terrain : les joueurs prennent confiance match après match, semaine après semaine. Ils sont en train de grandir. C'est vraiment la manière de travailler qu'a Felice. Je suis très content pour lui qu'il ait bien commencé."

"SI c'est un match entre Geraerts et Mazzù ? Non, pas du tout. C'est un match entre l'Union et Charleroi", a répondu le coach saint-gillois.

S'adapter à l'adversaire ?

Après la courte victoire contre OHL (1-0), Geraert avait été questionné quant à son choix de titulariser Adingra plutôt que Lapoussin. Le second, remplaçant le premier en cours de match, avait fait la différence. Qu'en sera-t-il ce samedi à gauche, face à des Kayembe ou Mbenza ?

"Nous avons bien discuté du match contre OHL et nous avons analysé cette équipe de Charleroi", a répondu Geraerts. "Nous savons qu'ils ont beaucoup de vitesse. Cest à moi de prendre des décisions. Ce ne sera pas un match facile, face à une équipe qui grandit et des joueurs qui ont beaucoup de qualités", a préfacé Geraerts.