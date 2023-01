Martin Heylen dépité par la terrible saison d'Ostende : "Les matchs les plus faciles sont derrière nous"

Ostende occupe l'avant-dernière place du classement en D1A, mais Martin Heylen, supporter du KVO y croit toujours.

Le KV Ostende s'est encore plus effondré sous la direction de Dominik Thalhammer après le renvoi d'Yves Vanderhaeghe. "Les matchs les plus faciles sur le papier sont derrière nous. Mais quand je regarde le classement et le programme d'aujourd'hui, je considère que les chances de se maintenir sont de cinquante-cinquante", a confié Martin Heylen à Het Laatste Nieuws. "Si tel est le cas, les choses devront certainement changer dans les prochains jours. Si nous nous renforçons de manière plus ciblée - avec l'accent mis sur si - alors nous y arriverons. Si tout reste en l'état, alors je crains la descente."

Le football a changé selon Heylen. "Le sport est tellement commercialisé que le côté populaire disparaît. Même dans les médias, on s'intéresse beaucoup plus aux transferts et aux accords commerciaux qu'à la tactique et au football pur."