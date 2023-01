Mbaye Leye avant le Club de Bruges : "C'est toujours David contre Goliath"

L'Essevee tâchera de glaner un bon résultat face au Club de Bruges ce dimanche.

Depuis son arrivée en provenance du Club de Bruges, Ruud Vormer a fait beaucoup de bien à Zulte Waregem. Le Néerlandais est néanmoins prêté par le Club jusqu'à la fin de la saison et ne pourra pas jouer ce dimanche face à son ancienne formation.

"L'absence de Ruud Vormer n'est pas un problème pour nous car je garde le collectif en tête", a commenté Mbaye Leye en conférence de presse. "Bien sûr, la figure de Ruud est importante pour nous : son coaching et son rôle dans la façon dont nous pressons sont grands. Il apporte également du calme en possession de balle. En outre, vous aimez évidemment le voir jouer avec des gars comme Christian Brüls et Jelle Vossen."

"Les qualités de leader de Ruud sont les bienvenues pour tout entraîneur. C'est un plus. Cela me rappelle un peu la fois où je suis retourné à Zulte Waregem avec Berrier au début de 2012. Nous avons pu enseigner quelque chose au groupe alors qu'il était un peu malade. Vous voyez aussi que d'autres garçons élèvent leur niveau grâce à l'apport de Jelle et Ruud. La confiance est là, maintenant nous devons juste obtenir des résultats."

Un Bruges prenable ? Pas pour Leye

Zulte Waregem va se frotter à un Club de Bruges malade, qui vient de chuter à la 5e place du classement. Mais ce n'est pas pour autant que Leye considère la tâche comme plus facile. "LeClub est 5e mais je le regarde toujours avec beaucoup de respect. Ce n'est jamais un bon moment pour jouer contre eux. Ils sont toujours favoris et tout le monde s'attend à ce que l'on perde 0-3 dimanche. C'est toujours David contre Goliath", a lancé le coach de l'Essevee.