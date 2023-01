🎥 Quand Will Still motive ses troupes avant d'affronter le PSG : "Tu as besoin de te battre et tu fermes ta g*****"

Le Stade de Reims se déplace au Parc des Princes ce week-end pour affronter l'ogre parisien.

Sur papier, difficile de croire que le Stade de Reims arrivera à faire tomber le Paris Saint-Germain ce week-end lors de son déplacement au Parc des Princes. Mais à l'impossible nul n'est tenu et c'est sûrement ce que croit Will Still.

L'entraîneur de Reims a voulu galvaniser ses troupes avant le déplacement de dimanche. "Si vous avez cru qu’on va aller au Parc et que l’arbitre va nous donner quoi que ce soit… Que dalle. OK ? Alors c’est bien de se plaindre et de rouspéter. Fais ça dimanche ! Si t’as les couilles grosses comme ça, fais ça dimanche aussi. Le problème c’est qu’on va avoir une décision contre nous et on va faire ça. Et puis on abandonne. Alors oui on est nuls, mais reste lucide dans la tête", peut-on l'entendre dire dans une vidéo publiée par Prime Video Sport France.

"Tu te bats, car tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule", a-t-il ajouté afin de mettre les points sur les I.