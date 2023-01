Officiel : L'Union Saint-Gilloise attire Yorbe Vertessen

Une recrue pour palier le départ prochain de Dante Vanzeir vers la MLS.

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que Dante Vanzeir ne quitte officiellement l'Union Saint-Gilloise pour rejoindre la MLS et les New York Red Bulls. En quête d'un nouvel attaquant de pointe pour compenser ce départ, le dauphin du Racing Genk a jété son dévolu sur le jeune attaquant belge du PSV Eindhoven, Yorbe Vertessen.

Alors que les nouvelles d'hier faisaient l'état d'un accord entre les différentes parties, l'arrivée du joueur de 22 ans au Parc Duden est désormais officielle : Yorbe Vertessen est un joueur de l'Union ! Grâce à sa vitesse et sa bonne finition, il viendra compléter les qualités de Boniface, Nilsson et autre Adingra sur le front offensif Unioniste.

Prêté jusqu'à la fin de la saison, Vertessen a inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives en 73 rencontres avec le PSV.