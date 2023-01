Polémique en Bulgarie : le directeur technique de la Fédé refuse des internationaux d'une "autre couleur de peau"

Une polémique a éclaté en Bulgarie ces derniers jours après la sortie du directeur technique de l'équipe nationale, Georgi Ivanov. Ce dernier a tenu des propos jugés racistes quant au recrutement des joueurs pour la sélection bulgare.

L'ancien international bulgare a tenu ces propos sur les ondes d'une radio nationale : "Un joueur étranger, avec un passeport étranger, une autre couleur de peau, ne jouera pas tant que je serai là. Je ne veux pas que des joueurs d'autres pays remplacent les Bulgares. Certains pays le font, mais, pour moi, c'est une mauvaise pratique."

Pire encore, il a remis une couche dans les colonnes du Balkan Insight le lendemain en affirmation qu'il maintenait ses propos de voir la Bulgarie avec des joueurs bulgares.

Georgi Ivanov has defended his remark that players with 'other skin colours' should not play for the national team despite criticism of its apparent racism.https://t.co/LiVDeFaFOI