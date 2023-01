Sur la pointe des pieds, Shinji Kagawa va déjà quitter la Jupiler Pro League

Très surveillé lors de son arrivée il y a un an, le Japonais n'est jamais parvenu à reproduire les gestes de classe auxquels il nous avait habitué lors de ses passages au Borussia Dortmund et à Manchester United.

Il y a un an, quasiment jour pour jour, Saint-Trond attirait les regards des observateurs de notre championnat en enrôlant la légende du football japonais, Shinji Kagawa. Le milieu offensif de 33 ans, au passé impressionnant au Borussia Dortmund et à Manchester United, n'est cependant jamais parvenu à reproduire les actions de classe dont il avait le secret par le passé.

Ce samedi, Het Belang van Limburg révèle que, 18 petites rencontres après son arrivée (2 buts, 1 passe décisive), Shinji Kagawa va déjà faire ses valises et quitter les Trudonnaires. En effet, l'international à 97 reprises (31 buts) retourne dans son pays d'origine et va s'engager en J-League, là où il a débuté sa carrière professionnelle. La boucle sera alors bouclée pour Kagawa, qui terminera sa carrière là où il l'a commencé : à la maison.