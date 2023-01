Anderlecht a survécu à son mois de janvier infernal

On leur promettait l'enfer, on a même parlé de relégation. Mais les Mauves ont traversé le mois de janvier en gardant à peu près le bon cap, et peuvent désormais regarder vers le haut.

Brian Riemer le savait en signant à Anderlecht : son mois de janvier n'allait pas être simple. "Chaque semaine, on me dit que l'adversaire que j'affronte est peut-être le meilleur de Belgique", rigolait le Danois, toujours aussi souriant, avant de recevoir l'Antwerp. Rarement coach aura reçu un tel comité d'accueil pour ses débuts : Genk (en Coupe), Charleroi, l'Union, Bruges et l'Antwerp. Sans compter deux équipes qui n'auraient pas dû être des "concurrents directs", mais que les mathématiques n'ont pas pu nous empêcher de présenter comme tels, à savoir Zulte Waregem et Seraing.

Des points miraculeux et nécessaires

Le mois de janvier d'Anderlecht était donc infernal, mais commençait sur la lancée positive d'une victoire chanceuse à Charleroi fin décembre (0-1). Et la défaite face à l'Union Saint-Gilloise était presque...encourageante : à 10 contre 11, le RSCA a mené face à une Union largement supérieure, avant de craquer bêtement. Oui, la différence de niveau entre les deux équipes était encore abyssale, mais il y avait des raisons d'espérer.

© photonews

Le partage à Bruges (1-1) était tout aussi miraculeux que la victoire à Charleroi. Le football proposé ? Pathétique, pour oser un mot qui ne parait pas exagéré. Mais dans l'état actuel d'Anderlecht, un point à Bruges ne peut pas se refuser.

Zulte, le seul faux pas

Viendra ensuite le seul "vrai" faux-pas comptable de ce mois de janvier et des débuts de Riemer : la défaite à domicile face à Zulte Waregem, qui laisse les Mauves à 5 points de la zone rouge après un nouveau match absolument catastrophique. Dans le jeu, rien n'avance, et au classement, on se met à écrire un terme qui n'aurait jamais dû être associé à Anderlecht : "maintien". C'était, on s'en rend compte maintenant, prématuré.

© photonews

Heureusement pour Brian Riemer, les 3 points (en tout) glanés miraculeusement à Charleroi et Bruges laissaient assez de marge. Sans ça, la pression aurait été encore pire, et même un nul à Seraing pouvaient envoyer Anderlecht dans la zone rouge. Il n'en sera rien : 3 points, et Anderlecht regarde à nouveau de l'avant. Non, ce RSCA n'est pas un candidat à la descente. En termes de qualité, il y a (au moins) 3 équipes en Belgique bien plus mauvaises que les Mauves, qui ne devraient désormais - sauf catastrophe, et rien n'est plus impossible à Anderlecht - plus regarder derrière.

Objectif top 8 encore atteignable

Mieux : le mois de janvier s'est fini par un partage intéressant contre l'Antwerp (0-0), qui permet à Riemer de présenter un bilan correct de 8/18. Non, 5/15 en janvier, ce n'est pas assez pour un club comme le RSCA, mais au vu du programme, cela pouvait être encore pire. C'était, disons, le minimum à espérer, et il a été atteint. Anderlecht est en vie. Plus le choix, cependant : en février, il faudra une série de victoires à Ostende, contre Saint-Trond et à Courtrai ; moins de 6 ou 7 points et le top 8 s'éloignera peut-être définitivement...