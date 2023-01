"L'erreur de casting de l'année", "16 millions à la poubelle" : les supporters critiquent Yaremchuk, Scott Parker répond

Roman Yaremchuk est monté au jeu contre Zulte Waregem, remplaçant Ferran Jutgla blessé. Mais l'Ukrainien a ensuite été lui-même remplacé. Les supporters en ont vu assez.

Roman Yaremchuk est rentré après un quart d'heure de jeu contre Zulte Waregem, et n'est pas parvenu à faire la différence. En fin de rencontre, il a lui-même été remplacé par Kamal Sowah. L'homme qui valait 16 millions d'euros est à la peine depuis son retour en Belgique. Sur les réseaux sociaux, les supporters se lâchent : "16 millions d'euros à la poubelle, il n'y a que la Vivaldi pour gâcher son argent plus efficacement" ; "Je veux laisser du temps et du crédit à Yaremchuk, mais aujourd'hui, il était complètement perdu" ; "Yaremchuk, la plus grosse erreur de casting des 10 dernières années ?", lit-on ainsi.

Scott Parker a expliqué le remplacement de Yaremchuk : "Il y avait des raisons tactiques derrière cela. Ce qui compte, c'est la prestation collective, et c'est ce sur quoi je veux insister. Il faut réagir à ce que l'adversaire fait, et les changements participent à cela". Difficile cependant de nier que l'Ukrainien a été très décevant, une fois de plus, au Gaverbeek.

#zwaclu

Yaremchuk ingevallen en terug vervangen.

Een grotere motie van wantrouwen is er niet

16mio in de vuilbak.

Enkel #vivaldi regering kan beter geld vergooien — paulcanters (@paulcanters) January 29, 2023

Ik wil Yaremchuk echt tijd en krediet geven. Maar was vandaag nu echt volledig waardeloos #ZwaClu January 29, 2023

Yaremchuk grootste miscast van de afgelopen 10 jaar? #ZwaClu — Serge Gillebeert (@flyingrhyno) January 29, 2023

#zwaclu

Looplijnen Yaremchuk en de bal : nog geen enkel raakpunt — paulcanters (@paulcanters) January 29, 2023