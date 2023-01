OFFICIEL : Selim Amallah et Nicolas Raskin quittent le Standard

Les négociations auront été longues, mais leur départ est enfin officialisé en ce dernier jour de mercato. Selim Amalllah, mis à l'écart depuis des mois par le Standard de Liège, quitte les Rouches pour Valladolid, en Liga, alors que le Hertha Berlin faisait le forcing depuis quelques heures pour tenter de l'attirer. Nicolas Raskin, quant à lui, est officiellement un joueur des Glasgow Rangers. Pour les deux joueurs, le Standard dispose de 20% à la revente.

📝 #RangersFC are delighted to announce the signing of midfielder @n_raskin from @Standard_RSCL for an undisclosed fee on a long-term contract, subject to a work permit being confirmed.



👉 https://t.co/BOty8H7v8l pic.twitter.com/LFhhAaGEbR