La Coupe du Monde féminine sponsorisée...par l'Arabie Saoudite, les pays organisateurs furieux

La Coupe du Monde féminine, qui se tient l'été prochain, sera sponsorisée par l'Arabie Saoudite, pays où les droits des femmes sont souvent bafoués. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, pays organisateurs, ne sont pas ravies.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont réclamé une réaction "de toute urgence" de la part de la FIFA suite à l'annonce comme quoi l'Arabie Saoudite serait le sponsor officiel de la Coupe du Monde féminine 2023. Le sponsor touristique "Visit Saudi" passe en effet très mal alors que le Royaume saoudien fait office de (très) mauvais élève en matière de droits des femmes.

Les responsables des fédérations hôtes du Mondial 2023 ont donc écrit à la FIFA afin de clarifier la situation, et se sont dits "très déçus" de ne pas avoir été consultés avant la prise de cette décision. Décision hautement politique et financière, l'Arabie Saoudite souhaitant devenir un acteur majeur du football mondial dans les années à venir et mettant le paquet pour y parvenir...