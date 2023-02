De Condé explique le transfert de Tolu Arokodare : "Un coup de fil d'Anderlecht ? Non, je ne vois pas pourquoi ils le feraient"

Lors du dernier jour de transfert, Genk a vendu Paul Onuachu et s'est offert Tolu Arokodare, qui était également en négociation avec Anderlecht. Mais Dimitri De Condé affirme que rien d'étrange ne s'est produit au cou

Arokodare n'a pas non plus été arraché du nez d'Anderlecht. "Nous suivons Tolu Arokodare depuis trois ans, depuis qu'il a commencé à faire fureur en Lettonie. À l'époque, nous pensions qu'il était un joueur intéressant, mais qu'il avait encore un talent " trop brut ". Après avoir continué à se développer fortement, notamment en deuxième division française avec Amiens, il est arrivé en tête de notre liste de successeurs possibles d'Onuachu", explique Dimitri De Condé dans Het Belang van Limburg.

"Parce qu'il a à la fois le bon profil, qu'il est jeune et qu'il joue depuis un certain temps dans un championnat solide. C'est pourquoi j'ai déjà parlé de Tolu à Vrancken lundi soir. Quand il est devenu clair mardi que le départ d'Onuachu serait difficile à arrêter, nous avons opté pour le transfert. Qui négociait encore avec lui à ce moment-là n'avait aucune importance pour nous."

A Anderlecht, ils étaient moins contents, mais De Condé n'a pas reçu de coup de fil des Mauves. "Non et je ne vois pourquoi ils le feraient. Nous avons contacté le joueur et il s'est immédiatement montré très enthousiaste. Ce n'est pas non plus illogique, la situation actuelle a joué en notre faveur. Tolu ne connaît pas seulement notre club grâce à notre ancien joueur Stephen Odey. Il vient pour remplacer le meilleur buteur. Un compatriote, qu'il connaissait aussi déjà et dont le profil présente de nombreuses similitudes avec le sien. Pour moi, c'est simple : à partir du moment où le joueur montre qu'il est convaincu de vouloir venir, nous ferons tout pour que l'affaire se fasse."