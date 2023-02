Felice Mazzù évoque le mercato de Charleroi : "Les choix de la direction ont été judicieux"

Le coach du Sporting a commenté les mouvements hivernaux dans le groupe, qui se déplacera ce dimanche à Malines (16h).

Charleroi vécu une fin de mercato agitée. Du point de vue des départs, Ali Gholizadeh est parti en prêt à Kasimpasa, et Loic Bessilé à Eupen. Wasinski a été prêté à Courtrai, Descotte à Utrecht. En outre, Nauris Petkevicius a transité du Beerschot à Zalgiris, en Lituanie.

En recherche d'attaquants, le Sporting a fait revenir Vakoun Bayo, en prêt, en provenance de Watford. Le prometteur Nikola Stulic (21 ans) a lui aussi décidé signer chez les Zèbres. Valentine Ozornwafor, joueur régulier sous Still la saison dernière, est revenu de son prêt à Sochaux.

"Une fin de mercato, ce n'est pas évident, parce qu'il y a des attentes de la part de chacun. On est empressé de retrouver un groupe définitif. Mais au-delà de ça, je pense que ça s'est fait de manière très positive et sereine", a commenté Felice Mazzù en conférence de presse.

"Les choix qui ont été faits par le club et sa direction sont selon moi très judicieux. J'en suis très satisfait, très content, notamment au vu du rééquilibre qui s'est installé dans le secteur offensif", a continué Mazzù. "J'espère qu'on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau."

Des arrivées directement disponibles ?

Mazzù retrouve donc un groupe avec plusieurs nouveaux joueurs. Ce sera à lui, comme il l'a confié, de les intégrer progressivement durant cette seconde partie de saison. "Ce sera à moi de prendre les décisions par rapport aux moments, par rapport à l'état physique et de fraîcheur. Ce sera aussi par rapport à la gestion du vestiaire. J'espère que ces choix seront donc faits au bon moment et qu'on avancera avec tout le monde de la meilleure des façons."

"Tout le monde doit être concerné", a précisé Mazzù. "Vous connaissez ma manière de travailler : je n'aime pas jeter quelqu'un qui travaille pour l'équipe et le club depuis un certain temps. Après, en football, ce sont les meilleurs qui jouent. Nous sommes dans une situation où on doit prendre des points et gagner. Mais on ne doit surtout pas se précipiter et faire n'importe quoi."

"A part Nadhir (Benbouali), tout le monde est apte et s'entraîne bien", a conclu Mazzù.