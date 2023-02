🎥 Thorgan Hazard déjà buteur avec le PSV

Le Brainois a réussi son entrée en EreDivisie, mais le PSV a laissé échapper une victoire qui semblait acquise.

Premier match, premières minutes et premier but: entrée en matière satisfaisante pour Thorgan Hazard aux Pays-Bas. Le Diable Rouge est monté au jeu à la 62e, il a planté son premier but 16 minutes de jeu plus tard, pour permettre au PSV de mener 0-2 sur la pelouse du leader, Feyenoord.

Mais le PSV, réduit à dix, a craqué dans le dernier quart d'heure et c'est Alireza Jahanbakhsh qui a endossé le costume de héros de la rencontre. L'Iranien a réduit le score à la 81e et égalisé à la 96e. Grâce à ce partage, Feyenoord conserve deux points d'avance sur l'AZ et trois sur l'Ajax, le PSV pointe à la quatrième place avec quatre unités de retard.