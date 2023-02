Franky Vercauteren est en Belgique, Domenico Tedesco en approche

Le suspens touche enfin à sa fin. C'est en théorie cette semaine que l'Union Belge devrait annoncer l'arrivée conjointe de Franky Vercauteren et Domenico Tedesco.

Le média néerlandophone De Standaard nous apprend ce mardi que l'Union Belge espère présenter conjointement son nouveau directeur technique, Frank Vercauteren, et son nouveau sélectionneur national Domenico Tedesco dès cette semaine. Vercauteren, qui résidait avec sa famille à Moscou, a enfin pu retrouver le sol belge et est donc prêt à signer son contrat. L'ancien coach du Sporting d'Anderlecht résidait en Russie avec sa femme et sa fille, qui avaient besoin d'un visa d'entrée sur le sol belge, d'où le délai.

L'arrivée de Vercauteren signifie que celle de Domenico Tedesco ne traînera pas, et ce malgré les rumeurs en faisant une piste pour Hoffenheim. Aucune discussion n'a eu lieu entre le coach et le club allemand, qui avait simplement placé Tedesco sur sa liste de candidats possibles. Franky Vercauteren, lui, était une certitude depuis longtemps et a même été consulté pour le choix de Tedesco, révèle De Standaard. La fumée blanche s'élèvera bientôt à Tubize. Il était grand temps !