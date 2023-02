Lionel Messi est incertain pour le match de Ligue des Champions face au Bayern !

Après Kylian Mbappé, le PSG pourrait bien manquer d'une autre grande star pour ce huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Ce mardi 14 février, le Paris Saint-Germain jouera l'un des matchs les plus importants de sa saison face au Bayern de Munich.

Pour l'accueil du Rekordmeister, les Parisiens devraient faire sans Kylian Mbappé, blessé depuis le 1er février et le match face à Montpellier. Une absence de taille, à laquelle on pourrait ajouter celle de Lionel Messi. L'Argentin est, selon le journal L'Equipe, incertain pour cette rencontre.

Messi souffrirait d'une gêne aux ischios-jambiers occasionnée lors de la défaite en Coupe de France à Marseille (2-1). La Pulga serait d'ores et déjà out pour le match de ce samedi face à Monaco.

De plus, Neymar ne serait, lui non plus, pas au top de sa forme...