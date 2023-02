Christian Atsu demeure introuvable, son agent réclame de l'aide de son club

Une semaine après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie et qui a fait plus de 35 000 morts selon les derniers bilans, le Ghanéen est toujours porté disparu.

Christian Atsu demeure introuvable selon son entourage qui réclame davantage d'aide de la part de son club Hatayspor et des institutions locales. "Cela fait neuf jours que le tremblement de terre a eu lieu et nous n'avons toujours pas localisé Christian. Les scènes sont inimaginables et nos coeurs sont brisés pour toutes les personnes touchées", a expliqué Nana Sechere, agent du joueur, présent sur les lieux auprès de sa famille.

Sechere a précisé que "l'emplacement exact de la chambre" et "deux paires de ses chaussures" ont été identifiés. "Hier (lundi), nous avons reçu la confirmation que l'imagerie thermique montrait des signes de vie. Cependant, on me dit que la seule véritable confirmation de vie est par la vue, l'odeur et le son. Et, malheureusement, nous n'avons pas pu localiser Christian", a-t-il précisé.

L'agent du joueur passé notamment par Chelsea et Newcastle dit avoir "besoin de toute urgence de plus de ressources, notamment d'un traducteur sur le terrain. Les choses avancent incroyablement lentement. Il est regrettable que le club (Hatayspor) ne soit pas sur le terrain avec nous [...]. Leur position, leur influence et leur connaissance du terrain seraient extrêmement utiles. Nous implorons le président du club et maire de Hatay, Lütfü Sava, de fournir des ressources supplémentaires pour accélérer les efforts de sauvetage en priorité."