"Le football réaliste de l'Antwerp, c'est tout Van Bommel"

Sous la direction de Mark van Bommel, l'Antwerp a appris à jouer un football réaliste. L'organisation d'abord ! Et c'est remarquable sous la direction d'un entraîneur néerlandais, car ils sont connus pour leur dispositif offensif.

L'analyste Youri Mulder l'avait aussi remarqué. "Tout d'abord, il s'assure que toute l'équipe défend avec lui. Vincent Janssen est le premier défenseur. Il s'acquitte de sa tâche incroyablement bien. Et deuxièmement : la défense positionnelle au milieu du terrain", explique-t-il dans Gazet van Antwerpen.

"C'est différent de ce que nous connaissons aux Pays-Bas. Lors de la Coupe du monde, nous avons encore vu comment Louis van Gaal faisait former des paires à ses milieux de terrain. Ce genre de chose arrive plus souvent aux Pays-Bas, mais ce n'est absolument pas ce que souhaite Van Bommel. Avec lui, vous ne verrez jamais personne suivre l'adversaire pendant quatre-vingt-dix minutes. Arthur Vermeeren et maintenant Mandela Keita remplissent parfaitement cette manière moderne de défendre. Ils choisissent toujours la bonne position."

Van Bommel veut jouer un football offensif, mais la victoire est la chose la plus importante. "C'est typique de Van Bommel. Il était aussi comme ça en tant que footballeur. Un vrai gagnant. Pour de nombreux entraîneurs néerlandais, le football doit être spectaculaire. Van Bommel ne se soucie pas de cela. Il a appris cela en Allemagne avec le Bayern Munich et en Italie avec l'AC Milan."