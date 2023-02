Scott Parker avant Club de Bruges - Benfica : "Nous devrons nous montrer sans peur"

Le coach du Club de Bruges s'est présenté devant la presse ce mardi, veille de l'affrontement tant attendu face au Benfica en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

"C'est une fantastique opportunité pour tout le monde dans ce club. L'équipe a fait un travail incroyable pour arriver à ce stade. Nous allons en profiter, et essayer de laisser notre empreinte sur la compétition", a commencé Scott Parker ce mardi en conférence de presse avant l'accueil du Benfica. "L'équipe est sortie d'un goupe très compétitif. La manière dont ils ont joué, c'était une grande réussite. Je suis très impressionné par le travail qui a été réalisé."

"Avec quelle approche je vais aborder ce match ? L'adversaire est d'un niveau différent des équipes contre lesquelles on joue en championnat. Nous allons jouer contre une très bonne équipe, avec de la qualité partout sur le terrain," a continué Parker. "Mais je pense aussi que, dans le même temps, nous n'avons rien à perdre. Nous devrons être compétitifs et mettre en place le travail réalisé ces derniers jours.Tout le monde ici est très impatient pour ce match. Nous devrons nous montrer sans peur. Ce sera à nous de jouer avec le plein d'optimisme, le plein de confiance, avec une approche et une attitude sans peur."

La patte Scott Parker se fait toujours attendre

Le Club de Bruges recevra donc un adversaire de renom alors que le niveau affiché depuis plusieurs semaines et l'arrivée de Scott Parker pose question. Dans son style désormais habituel, l'Anglais a affirmé que son équipe était en progression. "J'ai vu de vastes améliorations sur les 4-5 dernières semaines. D'accord, nous n'avons pas réussi à gagner beaucoup de matchs. Maintenant, c'est une compétition différente. Ce sont des matchs à élimination."

"Si cette rencontre peut être un tournant dans la saison de Bruges ? Cela pourrait, oui. Mais je vois plus cela comme un beau match à jouer pour nous. Je vois du changement arriver. Nous sommes définis par notre résultat du week-end, mais ici il s'agit d'une compétition différente."