Anderlecht doit-il rêver ? "Quand j'étais ado, le Danemark a gagné l'Euro 1992 en revenant de la plage..."

Premier match européen en tant qu'entraîneur principal pour Brian Riemer et sans surprise, le Danois est enthousiaste. Il se prend même au jeu de rêver, même si c'est avec second degré.

Anderlecht arrive en Bulgarie sur une vague très positive : un 10/12 qui a ramené le top 8 à portée de main. De quoi pouvoir se permettre de ne pas prendre la Conference League par-dessus la jambe. "C'est un beau moment, important pour moi et pour toute l'équipe. Les joueurs et les staffs qui m'ont précédé ont fait beaucoup d'efforts pour se retrouver dans cette position", commence Brian Riemer en conférence de presse. "Sortir d'une phase de poules européenne doit toujours être vu comme une belle performance. Désormais, nous avons l'opportunité de montrer ce dont nous sommes capables. Nous pouvons engranger de l'expérience internationale et être fidèles nos ambitions".

Riemer ne pense donc pas une seconde à Courtrai, à l'entendre. "Vous ne m'entendrez pas dire que ce match est moins important que celui de dimanche. Ma tête est à 100% en Bulgarie", assure le Danois. "Nous allons sélectionner les 11 joueurs les plus à même de réussir quelque chose ici". Face à un adversaire qu'il décrit comme "très fort en possession", mais pas forcément réputé pour son pressing haut, pourrait-il se reposer sur Islam Slimani devant ? "Il est prêt à débuter (sourire). Islam a de l'expérience internationale et est clairement une possibilité. Mais j'en ai 3 à ma disposition, aux qualités différentes".

Anderlecht, vainqueur...de la Conference League ?

En cas de qualification, le RSC Anderlecht serait donc parmi les 16 dernières équipes d'une Conference League probablement plus taillée pour le football belge que ses deux grandes soeurs. Et ce même si la finale de la saison passée était digne de l'Europa League (Roma-Feyenoord). "Gagner la Conference League ? (rires). Écoutez, je vais vous répondre en vous disant que quand j'étais adolescent, le Danemark a gagné l'Euro 1992 alors qu'ils débarquaient à peu près de la plage", plaisante Brian Riemer. Les Danois avaient en effet été rappelés en dernière minute, avant d'aller gagner la compétition.

Mais pas question de bêtement rêver. "Tant que nous serons dans cette compétition, nous donnerons tout. Mais y a-t-il de meilleures équipes que nous en Conference League ? Bien sûr, c'est un fait qu'il faut accepter", relativise Riemer, qui a cependant hâte de ses débuts européennes en tant que T1. "Je ne suis jamais nerveux, j'ai juste sincèrement hâte d'être demain et j'espère pouvoir encore continuer avec ce groupe en Europe".