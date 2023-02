Après la défaite à Eupen, Steven Defour veut une réaction de Malines face à Genk : "Il y a eu une bonne discussion"

Même si genk part favori, Malines a des choses à se faire pardonner.

Il y a plusieurs manières de lire la situation actuelles de Malines. Côté pile, l'équipe n'a plus perdu à domicile depuis le 9 octobre (face à Anderlecht) et n'a rien à perdre face à Genk, leader du championnat. Côté face, les Malinois ont perdu à Eupen la semaine dernière malgré l'ouverture du score précoce, prolongeant une série de défaites à l'extérieur commencée le 1er octobre. Résultat, le KV n'est qu'à cinq points de la zone rouge et sent le souffle des équipes qui prennent des points dans le bas de tableau.

Furax après la défait au Kehrweg, Steven Defour est apparu plus apaisé en conférence de presse : "Il y a eu une discussion de groupe cette semaine. Il se passe toujours quelque chose, qui nous empêche de jouer un match à fond. Les garçons ont réagi positivement à cette conversation. Les joueurs ont abordé les problèmes et ont dit de quoi il s'agissait".

Il a également rendu hommage à Wouter Vrancken, l'ancien entraîneur de Malines désormais coach à succès de son adversaire de demain : "C'est agréable de voir comment Wouter met tout en place à Genk. J'aime aussi voir sa façon de jouer". Reste désormais à appliquer ce mode de pensée positif sur le terrain et garder la tête froide pour éviter une mauvaise surprise en fin de saison.