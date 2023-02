Marc Degryse : "Anderlecht a plus de chances de se qualifier que La Gantoise"

Après les matches à l'extérieur d'Anderlecht et de Gand en Conference League, Marc Degryse a pu se faire une opinion. Les Mauves ont les meilleures chances de se qualifier, selon l'ancien international belge.

"Les deux équuipes rentrent à la maison avec le même résultat, pourtant je donne plus de chances à Anderlecht de se qualifier pour les huitièmes de finale qu'à Gand", explique Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Anderlecht a dominé et aurait dû marquer un but. Anderlecht a eu le dessus mais, proportionnellement à leur possession de balle, ils auraient dû se procurer encore plus d'occasions."

Résultat, c'est 1-0 pour Ludogorets. "À Bruxelles, je peux encore voir que cela fonctionne. À domicile, je vois bien les Bruxellois marquer. Et de l'autre côté, on peut compter sur Verbruggen. Ce qui est aussi porteur d'espoir : on a vu un Anderlecht qui joue mieux au football."

Gand

Degryse, lui, a vu La Gantoise échapper à une défaite plus importante à Bakou. "Les Azéris ont encore eu des occasions alors que Gand n'a pas fait grand-chose offensivement. Maintenant, Vanhaezebrouck voulait un résultat qui peut encore être résolu dans une semaine et il l'a obtenu. Mais il faudra alors encore donner le meilleur de soi-même pour éliminer ce Qarabag."

Degryse met donc en garde les joueurs gantois, qui doivent prendre eux-mêmes l'initiative. "Ils ne peuvent pas se permettre un jour sans à la Ghelamco Arena et devront être attentifs, car si ces joueurs de Qarabag obtiennent des espaces, ce sera dur."