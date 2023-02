Les propos de Vanaken font réagir deux icônes du Club de Bruges

Après le 2-2 entre le Cercle de Bruges et le Club, Hans Vanaken s'est laissé aller à la critique. Et ce message n'a pas été bien reçu partout.

On a beaucoup parlé des déclarations de Hans Vanaken après le derby brugeois. "Ce n'était guère un match de football. Des fautes, des tirs, des duels", a-t-il déclaré, entre autres. Ces déclarations ont fait l'objet de nombreuses critiques. Dans Extra Time, Franky Van der Elst et Gert Verheyen, deux icônes du Club de Bruges, étaient présents et avaient eux aussi leur avis.

Critiques

"Je comprends le sentiment qu'a ressenti Vanaken", a déclaré Van der Elst. "Mais vous devez vous-même en faire plus en retour".

Verheyen a repris. "Vous pouvez penser comme ça, mais si vous êtes d'un grand club, vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça. C'est le jeu du Cercle, donc au fond il a raison. Mais quand même : tu ne dois pas dire quelque chose comme ça".