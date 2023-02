Philip Zinckernagel aurait pris sa décision concernant son avenir au Standard

Philip Zinckernagel (28 ans) réalise une excellente saison avec le Standard. Irrégulier à l'image de son équipe, le Danois semble toutefois avoir trouvé sa vitesse de croisière avec 7 buts en 17 rencontres de Pro League. Prêté par l'Olympiakos, où il est sous contrat jusqu'en 2024, il aurait cependant pris sa décision concernant son avenir.

Selon notre confrère Sacha Tavolieri, Zinckernagel aurait déjà fait savoir à son entourage sa volonté de rester au Standard de Liège la saison prochaine. L'Olympiakos a cependant prêté le joueur sans option d'achat. Ce sera donc aux clubs de trouver une solution pour que l'ailier danois puisse éventuellement rester un peu plus longtemps en bord de Meuse...

🇩🇰🔴 Infos #RSCL

Prêté au #Standard sans option d’achat, Philip #Zinckernagel se sent bien à Sclessin et a déjà manifesté à ses coéquipiers et au staff sa volonté de continuer l’aventure liégeoise après la présente saison. #USGSTA