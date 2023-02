Benteke révèle la raison principale de son départ en MLS

Après plusieurs saisons passées en Angleterre, le Belge avait mis le cap sur les Amériques en rejoignant DC United.

Christian Benteke était arrivé en fin de saison classique à Washington, et n'a pas pu aider l'équipe à éviter la lanterne rouge de la Conférence Est. Une saison catastrophique à oublier rapidement.

90min est récemment revenu sur la signature du Diable, qui avait confié avoir choisi DC pour son coach : "C'est Wayne Rooney qui m'a attiré. Je le connais de l'Angleterre, il est la raison principale de mon choix. J'aime son style, il veut jouer un football offensif. Il a été attaquant, donc pour moi en tant qu'attaquant, plus nous avons d'occasions, plus je peux marquer de buts."

Benteke évoque également une autre raison, après plusieurs saisons à Crystal Palace : "Je voulais aussi un nouveau défi dans ma vie. C'était une grande chance de venir ici, et de me montrer au public américain et au reste du monde. L'équipe n'a pas joué une grande saison 2022, mais c'était bien d'être là, d'en faire partie pour savoir comment la ligue fonctionne, apprendre à connaître les joueurs et le club en général. Maintenant, j'ai hâte de commencer cette nouvelle saison."

Rooney a repris l'équipe suite au départ de l'ancien Anderlechtois Hernan Losada, qui avait payé les résultats trop faibles.

Christian Benteke et DC United donneront le coup d'envoi de la campagne 2023 ce samedi en accueillant le Toronto FC.