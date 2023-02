🎥 Le magnifique but inscrit par un jeune joueur d'Anderlecht

Amadou Diallo, qui vient d'avoir ses 18 ans, commence déjà à faire son trou à Anderlecht. Ayant intégré le noyau U18 la saison dernière, il comptabilise déjà 5 apparitions (et 1 but, contre Beveren) dans l'exercice 2022/2023 avec les RSCA Futures, qui évoluent pour rappel en Challenger Pro League (D2).

Lors d'une rencontre face au Feyenoord Rotterdam dans un tournoi international - le Mohammed VI Football Academy Tournament, une compétition pour les U19 -, Diallo s'est mis en évidence. Positionné sur l'aile droite, il a réceptionné un centre, puis a repris le ballon de volée, qui a terminé sa course en pleine lucarne.

