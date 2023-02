Guillaume Dietsch : "On espère fermer des bouches de nouveau cette saison"

Prêté par le FC Metz, le portier français effectue sa troisième saison au Pairay.

Après le nul arraché contre Zulte Waregem (1-1) samedi dernier, Seraing n'a pas dit son dernier mot dans la course au maintien. Le point de l'espoir pour beaucoup de joueurs. "C'est bien d'avoir pris ce point car on a évité la défaite. Avant on perdait des points dans le dernier quart d'heure, c'est plutôt l'inverse désormais comme on l'a prouvé contre OHL et Zulte. On sait que ce n'est pas terminé et il faut déjà engranger des unités ce week-end contre Malines", a confié le portier des Métallos. "Si le KaVé est l'équipe la plus abordable parmi ces huit dernières rencontres ? Oui, mais d'un côté chaque rencontre a son histoire et on aura des possibilités contre ces huit équipes", a expliqué le Français.

Seraing clame ces dernières semaines que beaucoup de personnes en Belgique souhaiteraient voir le club basculer en seconde division au vu des nombreuses décisions arbitrales prises en sa défaveur. "C'est très spécial en effet et je trouve que cela arrive souvent depuis l'année dernière. Dès que je suis arrivé dans la région, j'ai bien compris qu'il n'y avait seulement que le Standard qui était le seul club de la province de Liège qui était apprécié en Belgique. Il y a un gros manque de reconnaissance envers Seraing, mais on voit cela comme une motivation supplémentaire de notre côté. On a fermé des bouches lors notre montée il y a deux ans et la saison dernière en nous sauvant. Et on espère faire de même durant cet exercice", a souligné le portier sérésien.

© photonews

Au début du mois d'octobre, Guillaume Dietsch s'est fracturé le péroné lors d'un entraînement. Une blessure qui l'a écarté des terrains durant plus de deux mois. À peine revenu, le natif de Forbach a dû cirer le banc durant tout le mois de janvier, une première pour lui depuis qu'il évolue chez les Métallos. "Ce fut difficile car quand on revient de blessure, on a forcément envie de jouer, mais Timothy (Martin) a effectué de bonnes prestations. J'ai dû accepter, attendre et bosser dur pour reprendre ma place. Je n'ai pas eu le temps de savourer mon retour, car je devais montrer que j'étais là et que je pouvais être décisif. Ma meilleure saison depuis que je suis ici ? Je ne sais pas, il reste encore huit rencontres à disputer. Je me sens plus mature dans mon jeu quoiqu'il soit", a conclu Guillaume Dietsch.