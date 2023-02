Officiel : Ronaldinho a retrouvé un club !

Ronaldinho est à la retraite depuis 2016. Pourtant, le Ballon d'Or 2005 va retrouver les terrains dans un autre contexte...

Depuis 2016 et une dernière pige à Fluminense, Ronaldinho (42 ans) est à la retraite. Il passe son temps entre son rôle d'ambassadeur pour diverses causes et des matchs de gala, comme celui disputé à la Ghelamco Arena l'année passée aux côtés de légendes du Standard et de La Gantoise. Mais "Ronnie" va retrouver les terrains : c'est officiel, le Brésilien a signé un contrat avec la Kings League, où il jouera au sein de l'équipe du YouTubeur espagnol Ibai.

La Kings League est un tournoi de foot à 7 organisé par Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone. Sergio Agüero, Iker Casillas ou encore Gerardo Torrado ont déjà annoncé leur participation à cette ligue.