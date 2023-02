🎥 Cristiano Ronaldo ne s'arrête plus et s'offre encore un triplé !

Cristiano Ronaldo n'a pas rejoint l'Arabie Saoudite pour se reposer. Le Portugais encha√ģne les buts.

Cristiano Ronaldo affrontait le Damac FC avec Al-Nassr ce samedi, et ne s'est pas reposé. Son équipe l'a emporté 0-3, et CR7 a inscrit les trois buts en une seule mi-temps, inscrivant un coup du chapeau parfait. Ronaldo inscrivait là ses 6, 7 et 8e buts en championnat en 5 rencontres. Pas mal pour un joueur en préretraite !

‚öĹÔłŹ‚öĹÔłŹ‚öĹÔłŹ Le triplé pour Cristiano Ronaldo ! Le quintuple Ballon d'Or vient d'inscrire son 7e but en deux matches alors que la première mi-temps vient de s'achever. Une machine. pic.twitter.com/zapH8OIu1D — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2023