"Je n'ai jamais connu cela, c'est hallucinant"

Sven Kums, comme son entraîneur, voit bien que beaucoup de joueurs sont blessés au sein de l'équipe gantoise.

La Gantoise est en proie à de nombreuses blessures, Sven Kums en fait aussi la constatation. Le milieu de terrain des Buffalos a parlé de cette situation à Het Laatste Nieuws.

Marreh, Tissoudali, Lemajic, Castro-Montes, Odjidja, Godeau, Okumu et quelques autres joueurs encore inaptes comme Torunarigha. Kums ne sait plus où donner de la tête. " Je n'ai jamais connu ça, c'est hallucinant. Ça ne va pas s'arranger. Jordan n'était pas non plus à 100 % de sa forme pour jouer à Bruges. Il a essayé et s'en est bien sorti."

L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck fait donc appel à quelques jeunes. Agbor, 21 ans, a par exemple fait ses débuts. "Les gars qui ont dû jouer ou qui ont fait des remplacements ont bien fait. Mais on commence quand même à le sentir au niveau des résultats et du jeu."