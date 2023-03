Pourquoi Mark Van Bommel a mis la pression de la qualification sur un jeune de 17 ans

L'Antwerp est en finale de la Coupe. Lors de la séance de tirs au but, le seul échec est venu des pieds d'un joueur qui ne rate jamais.

Vincent Janssen était le premier à se présenter face à Anthony Moris ce jeudi soir. Malgré un bilan de 28/29 dans cet exercice, l'attaquant de 28 ans a trouvé les jambes du portier de l'Union. Cela semblait être le signe avant-coureur d'une mauvaise séance, mais deux arrêts de Butez et quatre penaltys transformés ont permis au Great Old de valider son ticket pour le Stade Roi Baudouin.

L'un de ces quatre tirs au but fut réalisé par le jeune Kobe Corbanie, 17 ans. Cela peut paraître surprenant de mettre autant de pression sur un joueur si jeune, mais Mark Van Bommel a livré une explication bien précise en conférence de presse. "Un adjoint l'a vu tirer des penaltys à l'entraînement cette semaine et ils étaient incroyablement bons."

L'entraîneur néerlandais a donc décidé que l'arrière droit frapperait le 4e penalty. "Quand on est arrivés à la 115e minute, j'ai dû penser à 5 noms. Je l'ai vu et j'ai dit 'pourquoi pas lui ?' Cela s'est avéré payant puisqu'il a frappé en pleine lucarne." Titulaire en Nationale 1 avec les espoirs, Kobe Corbanie prenait part à sa 4e rencontre professionnelle et s'est rendu décisif pour la première fois.