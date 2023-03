Une première depuis 2010 : la sale statistique du Real Madrid lors du Clasico

Malgré la présence des titulaires habituels, le Real Madrid s'est tout simplement montré inoffensif. Un petit but a suffi au Barça pour remporter ce Clasico.

Un Clasico à l'affiche des demi-finales de Coupe du Roi. Manche aller ce jeudi soir au Santiago Bernabeu où le Barça s'est imposé 0-1 via un but contre son camp de Militao (26e). Les joueurs de Xavi ont donc pris une petite avance sur le match retour... de manière justifiée.

Quand on ne frappe pas au but, il devient difficile de trouver le chemin des filets. Quand on ne marque pas, on s'expose à concéder un but, parfois de manière peu ordonnée. C'est exactement ce qu'il est arrivé au Real Madrid, qui n'a pas cadré le moindre tir du match ! C'est d'ailleurs la première fois depuis 2010 que la Maison Blanche ne parvient pas à cadrer la moindre frappe lors d'un match à domicile. C'est aussi la première fois depuis la saison 2013-2014 que cela se produit durant un Clasico, matchs à domicile et à l'extérieur confondus.

Une sale soirée pour la bande à Ancelotti.