Vanhaezebrouck ne décolère pas : "Il s'agit de bien plus qu'un carton rouge"

Hein Vanhaezebrouck n'a pas encore digéré le coup de coude de Tajon Buchanan non sanctionné d'un carton rouge lors du match au sommet entre le Club Brugge et La Gantoise Il a également cité des chiffres.

La phase entre Gift Orban et Tajon Buchanan a-t-elle été le tournant de la rencontre ? C'est difficile à prouver rétrospectivement. "Tout est lié à la conséquence de cette phase. On aurait perdu comme ça à 11 contre 10 ? C'est à côté de la réalité. Nous ne perdons pas lorsque nous sommes confrontés à un homme de moins et cela a été prouvé ces dernières années. Le résultat aurait pu rester 0-0 ou nous aurions pu gagner."

© photonews

"Il s'agit de bien plus qu'un ou deux points de plus ou de moins, il s'agit de toute la controverse qui l'entoure. Le Club de Bruges semble être sur la bonne voie maintenant et ils ont un joueur qui peut jouer et qui, autrement, aurait pu être suspendu pendant quatre semaines."

"C'est la situation et la réalité telles qu'elles sont maintenant. Si nous avions pris au moins un point à Bruges, alors la Gantoise aurait eu un coup de pouce (...). Maintenant, nous sommes dans une mauvaise situation avec un déficit de quatre points. C'est bien plus qu'un carton rouge".

"C'est définitivement beaucoup plus et nous avons déjà vécu cette histoire l'année dernière contre le Cercle, Eupen et le Standard. C'est douloureux et deux années de suite. Alors je ne suis pas surpris que la direction en ait aussi fait les frais."