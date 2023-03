Mike Trésor attend son tour chez les Diables Rouges

Le joueur brille sous les couleurs de Genk, mais attend encore sa chance chez les Diables.

Mike Trésor n'a pas été retenu pour la Coupe du monde au Qatar. Aujourd'hui, l'objectif sera la sélection de Domenico Tedesco.

"Mike n'a encore rien entendu de la part de Tedesco. Une sélection serait une belle récompense pour lui et à mes yeux il la mérite, mais il n'en parle pas constamment. Il se concentre sur Genk", a déclaré son manager Shallon Nkeshimana à Het Laatste Nieuws.

Trésor est éligible pour porter les couleurs d'autres sélections, comme le Burundi et le Rwanda : "Il pourrait même demander un passeport néerlandais. Mais sa priorité est vraiment la Belgique. Mike est un vrai Belge. Il est né et a grandi ici. Il parle français et néerlandais. Il est passé par toutes les équipes de jeunes."

Cette saison, Mike Trésor est auteur de déjà 18 passes décisives et sept buts en Jupiler Pro League.