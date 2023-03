Un absent de marque à Benfica pour affronter le Club de Bruges

Le Club de Bruges joue son match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mardi. Sur le terrain de Benfica, Scott Parker doit combler un déficit de deux buts. A Bola sait déjà que Gonçalo Guedes ne sera pas aligné.

L'attaquant de Benfica a manqué le match de championnat de vendredi dernier contre Famalicao et il y a de fortes chances qu'il manque le match de Ligue des champions de mardi prochain contre le Club de Bruges.

L'attaquant portugais souffre d'une blessure au genou et il est peu probable qu'il puisse être à 100 %. Compte tenu du calendrier difficile de Benfica, Roger Schmidt ne prendra pas le risque d'aligner Guedes. L'attaquant a joué huit fois pour Benfica depuis janvier, marquant deux buts et fournissant une passe décisive. Un souci de moins pour la défense du Club de Bruges.

Benfica est également privé de trois autres joueurs. L'ailier allemand Julian Draxler a été opéré de la cheville et ne jouera plus cette saison ; le milieu de terrain portugais Chiquinho se remet toujours d'une blessure musculaire et l'arrière gauche serbe Mihailo Ristic se remet d'une blessure à la cuisse et ne pourra pas encore jouer.