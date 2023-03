Graham Potter pousse un grand ouf de soulagement après la qualification de Chelsea

Chelsea s'est offert le scalp du Borussia Dortmund ce mardi soir (2-0) et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Enfin un peu de répit pour Graham Potter. Annoncé sur la sellette, le coach des Blues n'a peut-être pas encore dit son dernier mot.

"Il y a eu beaucoup d'émotions. C'était tendu à la fin, mais les joueurs ont été fantastiques. Je suis ravi de cette victoire", a déclaré Potter au micro de BT Sport après la remontée de ses hommes face à Dortmund (2-0, 2-1 score cumulé).

"Nous avons traversé une période difficile, et cette compétition a beaucoup d'importance pour nous. On voulait continuer l'aventure et faire partie des 8 meilleurs. Cela va nous aider pour les prochaines semaines."

Chelsea est actuellement 10e de Premier League, à 7 points de la première place qualificative pour l'Europe.