Cette fois, le mariage est terminé

Adrien Trebel ne devrait plus jamais porter le maillot du Sporting d'Anderlecht.

Le mariage entre Adrien Trebel et le Sporting d'Anderlecht est (à nouveau) terminé, selon Het Laatste Nieuws. Le milieu de terrain sera absent des prochaines rencontres, après une discussion avec l'entraîneur Brian Riemer.

Trebel était absent lors du dernier match d'entraînement, la mise en place, de l'entraîneur et ce avant la rencontre face à Villarreal et l'explication était que le Français n'était pas à 100% de ses capacités. Cependant, Riemer n'utilisera plus Trebel cette saison d'après le quotidien néerlandophone.

Trebel avait déjà été mis à l'écart à plusieurs reprises à Anderlecht et à chaque fois le milieu de terrain est revenu sur le terrain. Le contrat du Français de 32 ans ne sera pas prolongé et l'histoire semble désormais définitivement terminée.